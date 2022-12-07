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ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik

Ukrayna’nın son günlerde Rusya’nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı. Rusya ile olan savaşında Ukrayna'ya silah ve füze yardımları yapan ABD yönetiminden de açıklama geldi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 00:38
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Rusyaya hava saldırısı yapan Ukraynaya ABD'den uyarı

ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
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Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price , Ukrayna ordusunun Rusya’nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD’nin ve dünyanın Ukrayna’ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya’ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

"TEŞVİK ETMİYORUZ"

Price, “Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti. Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna’nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA'NIN GELECEĞİNİ KORUYORLAR"

Ukrayna lideri Zelenskiy son açıklamasında "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi. Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı. (AA)

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