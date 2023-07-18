Voleybolcu kızların maçını Sapla Tv spikeri anlattı. Dinleyen gülmekten yıkıldı

Filenin Sultanları'nın tarih yazdığı şampiyonluk maçı akıllardan silinmiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Çin'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazanarak tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Millilerimizin şampiyonluk maçını sosyal medyadan Sapla TV'den anlatan spikerin sıra dışı tarzı izleyenleri kahkahaya boğdu.

Heyecanlı spiker Eda Erdem’in yaptığı blok sonrası “Allah Eda’nın kaynanasına yardımcı olsun, 20 cm’lik topu geçirmeyen seni evden geçirir mi” derken Vargas’ın attığı servis sonrası “Mermi sıktı Vargas mermi, bunu sokakta yapsa cinayete teşebbüsten içeri atarlar. Allah kocasının yardımcısı olsun evde bir bardak çay ver diyemez” ifadelerini kullandı.

Ay Yıldızlıların Çin'e yaptığı blok sonrası ise Sapla TV'nin spikeri, "Ülkenin savunmasını bunlara versen düşmanı sokmaz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.