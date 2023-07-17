Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, dünya şampiyonu olmasıyla birlikte bazı sözde hocaların kadın voleybolcuların kıyafetlerini hedef alması akıllara geldi.

Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin ev sahipliğindeki FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Sözde hocaların her defasında hedef aldığı Filenin Sultanları, kazandıkları kupayla tüm Türkiye’yi gururlandırırken, yobaz hocaları ise yasa boğdu.

Söz konusu hocalardan birisi de İlahiyatçı İhsan Şenocak idi.

Kadın düşmanlığı ve kendi “özel din anlayışını” İslam diye pazarlamasıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, kadın voleybolcuların kıyafetlerini hedef alanlar arasındaydı.

Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen ‘burnunu göstermekten utanan’ anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına ‘sultan’ demesine aldanmayasın!” ifadelerini kullandı.

Eski Ayasofya Camisi baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın da aralarında bulunduğu birçok sözde hoca da Şenocak’a destek verdi.

Bu tepkiye destek verenler ise gençleri İslam'dan uzaklaştırmasıyla, gençleri ateizme veya deizme itmeleriyle biliniyor.

Yeni Akit gazetesi ve MHP tarafından başkanlar listesinden çıkarılan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de kadın voleybolculara “tepki gösterenler” arasındaydı.

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