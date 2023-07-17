Voleybolcu kızlar dünya şampiyonu olunca yobazların yas tuttuğu karikatürü çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yobazlara cevap niteliğindeki şampiyonluğunu çizdi.

Voleybolcu kızlar dünya şampiyonu olunca yobazların yas tuttuğu karikatürü çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını

Voleybol Türkiye'nin en köklü sporlarından biri. Kadın voleybolu da 2000'lerin ortasından bu yaba büyük bir gelişim içerisindeydi. Başarılı oyunlarıyla rakiplerini zorlayan ve sık sık yobazların hedefi olan kadın voleybolcularımız, kazandığı şampiyonluk kupası ile Türkiye'yi gururlandırırken yobazlara da en güzel cevabı verdi.

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Hiciv ve karikatürleriyle adından söz ettiren Emre Ulaş, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çizdi.

TEKSAS'TA ŞAMPİYON OLDULAR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, ilk seti 25-22 alırken, ikinci set aynı skorla Çin lehine sona erdi.

Üçüncü seti de Türkiye 25-19 alıp, setlerde 2-1'e getirdi.

Filenin Sultanları, Türkiye saatiyle 01:30'da başlayan maçın son setinde de 25-15 galip gelip, setlerde durumu 3-1 yaptı ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla ilk kez dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı.

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