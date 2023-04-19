Voleybolculardan 'Dünyanın en büyük kulübü F.Bahçe' pankartı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününe; yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, genel menajer Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic ve sarı-lacivertli basketbolcular katıldı.

Organizasyonda basketbolcular, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe" pankartı önünde fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Maljkovic, Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi şampiyonluğu için geldiğini belirterek, "Çok zorlu bir süreçti. Avrupa Ligi'nde sezona 2 mağlubiyetle başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Sezon içinde inişler ve çıkışlar, zorlandığımız anlar oldu. Bu kupa için buraya geldim. Sezon içinde bir oyuncuda düşüklük gördüğümde, bu kupanın hatırlatmasını yaptım. Takımımızı bu hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan bir performans sergiledi." diye konuştu.

"SONUNDA KUPAYA ULAŞTIK"

Fenerbahçe'nin daha önce birçok kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, "Bu durum baskıdan büyük bir şeydi. Geçen sezon geldiğimde hem oyuncular hem de teknik ekibin üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak çok zordu. Benim hedefim bu grubu hep bir arada tutmaktı. Bu kadar arzu ve isteği doğru kanalize ettiğimizde, kupaya ulaşabileceğimizi biliyorduk. Benim motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonunda da kupaya ulaştık. Emeğimizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'LA HİKAYEMİZ VAR"

Maljkovic, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile yarın yapacakları ikinci maçla ilgili, "Hemen lige geçiş yaptık. İlk maçı kazandık ama henüz bir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım gitmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nden Süper Lig'e geçtiğimizde sporcularımıza güveniyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak yüzde 100'leriyle burada olacaklarından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinen tecrübeli başantrenör, "Taraftarımızın desteği inanılmaz. Oyuncularımızın bu desteği her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin ve arzusunun bilincindeyim. Bu taraftar bize çok özel bir şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)