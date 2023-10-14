Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel milli ara sonrasında karşılaşacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER İKİ TAKIM İÇİN ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Volkan Demirel, "Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor." dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Demirel, "Konya maçının ardından futbolcularımıza 3 gün izin verdik. İzin ardından da geçtiğimiz Perşembe günü Antalya kampımız başladı. Şu an için her şey yolunda. 16 Ekim Pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.