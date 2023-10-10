A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi ve Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Demirel, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

EURO 2032'de tüm dünyaya Türkiye'nin güzelliklerini ve misafirperverliğini göstermeye çalışacaklarını belirten Volkan Demirel, "Ülkem adına çok gurur duyuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

UEFA'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin EURO 2032'ye nasıl hazırlandığını göstermeye çalıştıklarını aktaran Demirel, "Gerçekten büyük bir ekip var. Güzel hazırlanmışlar. Bizim de konuşmalarımız vardı. Sonra karar alındı. Dün Buffon ile beraber 'Biz hazırız' diye sosyal medya paylaşımım oldu. Kazanacağımızdan emindik." diye konuştu.

İtalya'nın EURO 2032 elçiliğini üstlenen dünyaca ünlü eski kaleci Gianluigi Buffon ile çok iyi bir iletişim kurduklarını kaydeden Volkan Demirel, şu görüşleri paylaştı:

"Onu görünce İtalya ile Türkiye'nin aslında ne kadar doğru bir ortaklık kurarak bu şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir EURO 2032 bizleri bekliyor. Futbol adına ne gerekiyorsa ülkem adına yapmaya hazırım. Buffon olmak gerçekten kalecilikten öte bir şey. Bugün de bana onu çok güzel hissettirdi ve yaşattırdı. Hem karakteriyle hem de iki gündür benimle yaptığı konuşmalarıyla güzel bir arkadaşlık bağı oluştu. 9 yıl boyuncu inşallah en iyi şekilde birbirimizi şampiyonaya hazırlayacağız."

Demirel, "9 yıl sonrası için Volkan Demirel neler düşünüyor? Orada kendisini nasıl görüyor?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"İnşallah 2032'de bu turnuvada olmak isterim. Başlangıç adımını benim atmam... Gerçekten çok büyük hayallerim var. İnşallah bu hayalleri de acele etmeden ve yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerimden birisi de şu an bu. İnşallah Allah bana nasip eder, görev ne olursa olsun hiç fark etmez. Türk futbolu adına elimden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırım."