Volkan Demirel: Ülkem adına çok gurur duyuyorum

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Volkan Demirel açıklamalar yaptı.

KAYNAK: AA
Volkan Demirel: Ülkem adına çok gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi ve Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Demirel, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

EURO 2032'de tüm dünyaya Türkiye'nin güzelliklerini ve misafirperverliğini göstermeye çalışacaklarını belirten Volkan Demirel, "Ülkem adına çok gurur duyuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

UEFA'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin EURO 2032'ye nasıl hazırlandığını göstermeye çalıştıklarını aktaran Demirel, "Gerçekten büyük bir ekip var. Güzel hazırlanmışlar. Bizim de konuşmalarımız vardı. Sonra karar alındı. Dün Buffon ile beraber 'Biz hazırız' diye sosyal medya paylaşımım oldu. Kazanacağımızdan emindik." diye konuştu.

İtalya'nın EURO 2032 elçiliğini üstlenen dünyaca ünlü eski kaleci Gianluigi Buffon ile çok iyi bir iletişim kurduklarını kaydeden Volkan Demirel, şu görüşleri paylaştı:

"Onu görünce İtalya ile Türkiye'nin aslında ne kadar doğru bir ortaklık kurarak bu şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir EURO 2032 bizleri bekliyor. Futbol adına ne gerekiyorsa ülkem adına yapmaya hazırım. Buffon olmak gerçekten kalecilikten öte bir şey. Bugün de bana onu çok güzel hissettirdi ve yaşattırdı. Hem karakteriyle hem de iki gündür benimle yaptığı konuşmalarıyla güzel bir arkadaşlık bağı oluştu. 9 yıl boyuncu inşallah en iyi şekilde birbirimizi şampiyonaya hazırlayacağız."

Demirel, "9 yıl sonrası için Volkan Demirel neler düşünüyor? Orada kendisini nasıl görüyor?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"İnşallah 2032'de bu turnuvada olmak isterim. Başlangıç adımını benim atmam... Gerçekten çok büyük hayallerim var. İnşallah bu hayalleri de acele etmeden ve yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerimden birisi de şu an bu. İnşallah Allah bana nasip eder, görev ne olursa olsun hiç fark etmez. Türk futbolu adına elimden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırım."

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor Kültür Sanat
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor
Miniklere trafik eğitimi verildi Gündem
Miniklere trafik eğitimi verildi
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler? Gündem
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler?
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı Spor
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması Dünya
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez Gündem
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Magazin
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti