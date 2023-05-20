Volkan Demirel'den yürek yakan sözler: Ölseydim mutlu olurdum! En çok ağladığım gece

Editör: Ufuk Cingöz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'ı vuran büyük depremde yardım çağrılarıyla gündem olmuşku.

Volkan Demirel, yaşadıklarını İngiliz basınına anlattı.

Demirel'in sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

- 5 Şubat'ta Atsu'nun uzatma dakikalarında attığı serbest vuruş golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yenmiştik. Stadyumun içinde belki de yüzyıllardır hissedilmemiş bir sevgi vardı. Eğer ölüp mutlu olmam gereken bir gün olsaydı, daha iyi bir gün düşünemem.

- Maçtan sonra oteldeki odamda uyuyamadım. Sabaha doğru deprem başmladı. Bina iki yana doğru sallanıyordu. Eşim ve iki kızım da benimle birlikteydi. İlk tepkim, eğer bir şey düşerse onun yerine benim üzerime düşmesi için küçük kızımın üstüne atlamaktı. Eşim ise büyük kızımızın üzerine atladı.

- Yaklaşık 100 saniye sürdü. Otelden çıktık sonra. Ardından bir sarsıntı daha oldu. Hatayspor'un antrenman sahasına gidiyorduk. Normalde sadece üç dakikalık bir sürüş olmalıydı” diye özetliyor Volkan Demirel. O gece öyle değildi. Bütün insanlar sokaklara akın ediyordu. Binalar domino taşı gibi devriliyor ve can kayıpları artıyordu.

- Normalde çok sakin bir insanım ama o gece hayatımda en çok ağladığım geceydi.

- İstanbul'dan haftada bir Hatay'a gidiyorum. Diğer kulüplerden teklifler geldi ama kabul etmedim. Çünkü Hatay'a ayrılmayacağıma veya onları terk etmeyeceğime söz verdim. Geri dönmeli ve yardım etmeliyim.

- İyi olduğumu söyleyemem. Çünkü insanların neler yaşadığını biliyorum… Ama kötü olduğumu da söyleyemem çünkü hala yaşıyorum.

- O günlerde, takımı ve antrenörleri İstanbul’a getirmek istedim. Takım otobüsünü almalıydık. Ancak hiçbir yerde benzin bulamadık.

- Antrenörlerimden birinin eşi ve bir yaşındaki bebeği bir gece boyunca hastanede kalmıştı. Bebeği almaya gittik, ama tabii ki ilaca, süte ve benzeri şeylere ihtiyacımız vardı.

- Atsu, Türkiye’ye sadece birkaç ay önce gelmişti, ancak sakatlıklar ve oynama süresiyle mücadele etmişti. İlk golünü attığı maçtan önce takımdan ayrılmayı düşünmüştü. Birkaç kez hayal kırıklığına uğramıştı.

- Bu yılın başında, Yılbaşı gününde Christian hediyelerle gelmişti. Dedi ki, ‘Antrenman sahasında çalışan insanlara yardım etmek istiyorum. Onlara geri vermek istiyorum.’ İşte bu tarz bir insandı.

- Her gece yatağa gittiğinizde, her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, sonunuz olabilir.

- Hayat devam etmeli. İnşallah iyi bir konuma geri dönebilecek ve iyi hazırlanabileceğiz, çünkü insanlara biraz mutluluk getirmek önemlidir. Türkiye’de futbol kültürünün büyük bir parçasıdır. İnsanlar hafta sonunu maçı bekleyerek geçirir. Bu haftanın en önemli olayıdır. Zorluk ve mücadelelere rağmen devam etmek ve insanlara sevinçlerini vermek istiyoruz.