Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot

Hatice Özen
Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot
Vücudun dinç kalmasına yardımcı olan iktidarsızlığı gideren filiskin otu ortaya çıktı.

Günümüzde birçok insan, sağlık sorunlarına doğal çareler aramakta olduğu biliniyor.

Enerji verici ve cinsel gücü artırıcı özellikleriyle tanınan filiskin otu, sağlık alanında yeni bir alternatif olarak dikkat çekmektedir.

Peki, filiskin otu nedir?

Bu bitki, Akdeniz ikliminde yetişen, 10 ila 50 santimetre arasında değişen boyutlarda, güçlü bir kokuya sahip tüylü bir bitkidir.

Yaprakları kısa saplı ve oval formdadır. Çiçekleri ise morumsu pembe renktedir ve bitki uçucu yağ içermektedir.

Filiskin otunun faydaları şunlardır:

Mide ağrısını hafifletir.

Kusma ve mide bulantısını engeller.

Cinsel güçsüzlüğü giderir.

Vücuda enerji verir ve dinç tutar.

İlgili Haberler
Arapsaçı otunun bilinmeyen 7 mucize faydası ortaya çıktı
Bronşit ve kuru öksürüğe iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları
Cıngıldak otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
Adem otunun faydaları göz dolduruyor
Son Haberler
Kaza yaptı '50 dosyam var' diyerek tehdit etti Gündem
Kaza yaptı '50 dosyam var' diyerek tehdit etti
Sinan Engin Ali Koç'u uyardı. Olacakları önceden söyledi Spor
Sinan Engin Ali Koç'u uyardı. Olacakları önceden söyledi
Kamyoneti ite ite çaldılar. Azimli hırsızlar iş başında Gündem
Kamyoneti ite ite çaldılar. Azimli hırsızlar iş başında
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar Gündem
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak Yerel Haberler
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız Siyaset
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız