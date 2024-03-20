Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot

Günümüzde birçok insan, sağlık sorunlarına doğal çareler aramakta olduğu biliniyor.

Enerji verici ve cinsel gücü artırıcı özellikleriyle tanınan filiskin otu, sağlık alanında yeni bir alternatif olarak dikkat çekmektedir.

Peki, filiskin otu nedir?

Bu bitki, Akdeniz ikliminde yetişen, 10 ila 50 santimetre arasında değişen boyutlarda, güçlü bir kokuya sahip tüylü bir bitkidir.

Yaprakları kısa saplı ve oval formdadır. Çiçekleri ise morumsu pembe renktedir ve bitki uçucu yağ içermektedir.

Filiskin otunun faydaları şunlardır:

Mide ağrısını hafifletir.

Kusma ve mide bulantısını engeller.

Cinsel güçsüzlüğü giderir.

Vücuda enerji verir ve dinç tutar.