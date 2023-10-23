Vücutta dayanılmaz ağrılara neden olan 4 gıda ortaya çıktı. Ağzınıza sürmeyin

Uzmanlar açıkladı. Vücutta dayanılmaz ağrılara neden olan 4 gıda ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vücutta dayanılmaz ağrılara neden olan 4 gıda ortaya çıktı. Ağzınıza sürmeyin

Editör: Murat Öztürk

Uzmanlar sağlıklı beslenmenin eklem sağlığı için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Eklem ağrısı ve iltihaplanmaya neden olan bazı gıdalardan uzak durmak gerektiği ifade edildi.

Artrit ağrısı olan kişilerin geceleri uyuyamadığını ve hareket etmekte zorlandığını belirtildi.

İŞTE VÜCUDUNUZDA ŞİDDETLİ AĞRILARA YOL AÇABİLECEK 4 GIDA…

-İşlenmiş gıdalar

-Sağlıksız yağlar ve tohum yağları.

-Şeker

-Rafine edilmiş karbonhidratlar

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji sendromu (FMS) olarak da adlandırılan fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bozukluklara neden olan kronik, yani uzun süreli bir durumdur.

Fibromiyaljinin tedavisi güç ve karmaşıktır. Ancak uygun ilaçlar, terapi ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler sayesinde fibromiyaljinin belirtileri yönetilebilir ve yaşam kalitesini artırmak mümkün olabilir.

AĞRILARI HAFİFLETMESİYLE BİLİNEN EN İYİ 9 GIDA

- Acı biber

- Ada çayı

-Zencefi

- Zerdeçal

- Nane yağı

- Kabak çekirdeği

- Omega-3

- Antioksidanlar

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