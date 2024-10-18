Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

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Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Birol Güven, Vural Çelik'in cenaze programını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Birol Güven, Vural Çelik'in cenaze programını açıkladı.

Özellikle Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolü ile tanınan ve çok sevilen, Yahşi Cazibe ve Seksenler gibi birçok ünlü projede de rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında evinde vefat etti.

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Çelik'in cenaze programıyla ilgili Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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"Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."

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