Reuters’a konuşan Rus güvenlik kaynakları, Wagner askerlerinin Moskova’nın 500 km güneyindeki Voronej kentinde tüm askeri tesisleri ele geçirdiklerini söyledi.

Paralı güvenlik şirketi Wagner grubunun basın servisi de askeri askeri tesisleri ele geçirdiklerini ifade etti.

Wagner' güçlerinin zırhlı araçlarla, tanklarla Rostov'da Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı bildirildi.

Wagner'in Rostov'u tamamen ele geçirdiği bildiriliyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaşan ve Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov ile görüşmesinin Wagner'in kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor.

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov’dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.

Wagner'in ayrıca Moskova bölgesi ve Rostov arasındaki Voronej'in de büyük bölümünü ele geçirdiği ileri sürüldü. Öte yandan 22. Özel Operasyon Tugayı ve Voronejdeki askerlerin de Wagner'e katıldığı bildiriliyor.

WAGNER: PUTİN YANLIŞ SEÇİM YAPTI, YAKINDA YENİ BAŞKANIMIZ OLACAK

Vladimir Putin'in açıklamasından sonra Wagner'in Telegram grubundan yapılan açıklamada "Putin yanlış seçim yaptı, yakında yeni başkanımız olacak" denildi.