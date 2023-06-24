Wagner konvoyu Moskova'ya ilerliyor

Rusya'da darbe girişiminde bulunan paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, güneydeki Rostov-Na-Donu şehrinde kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Wagner konvoyu Moskova'ya ilerliyor

BBC’nin aktardığına göre şu anda güney Rusya’da son durum şöyle:

Yevgeniy Prigojin’in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu Rusya’nın güneyindeki Rostov-Na-Donu kentindeki önemli bölgeleri kontrol ettiğini söyledi.

Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylediği bir video yayınladı.

Moskova’da sokaklarda görülen zırhlı araçlarla terörle mücadele önlemleri alındı.

Bir başka şehir Lipetsk’in valisi, Moskova’yla Rostov’u birbirine bağlayan M4 otoyolunun Lipetsk ve Voronezh bölgeleri arasındaki sınırda kapatıldığını söyledi.

‘ONLAR GELENE KADAR BURADA OLACAĞIZ‘

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor.

Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner’in Kurucusu Prigojin, “Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı’nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov’u bloke edeceğiz ve Moskova’ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden üç-dört kat daha fazla‘

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, “Karargahta bulunuyoruz. Rostov’da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor” dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner’in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden üç-dört kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000’e kadar asker kaybı yaşanıyor.

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