Wagner’in liderinden Putin’e yanıt

Editör: Serkan Talan

Rusya’da Putin’e karşı darbe girişimi başlatan paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigozhin’den yeni açıklama geldi. Putin’in ‘vatan haini’ sözüne tepki gösteren Prigozhin, “Kimsenin Putin’in emri ile teslim olmaya niyeti yok” dedi.

Rusya’da Devlet Başkanı Putin’in ‘paralı ordusu’ olarak bilinen Wagner, darbe girişimi başlattı. Wagner’in lideri Prigozhin, Rus yönetiminin Ukrayna’daki savaşla ilgili halkı kandırdığını belirterek, özellikle Savunma Bakanı Şoygu’ya sert tepki gösterdi.

Wagner güçleri, Rostov’da askeri birlikleri ele geçirdikten sonra Moskova’ya doğru harekete geçti. Rostov kenti, Ukrayna’da savaşan Rus güçlerine silah desteğinin gittiği yer olmasından ötürü kritik öneme sahip.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm dünyanın diken üstünde takip ettiği gelirimle ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner grubunu ve Prigozhin’i ‘vatan haini’ olarak niteledi. Putin "Karşımızda olan herkes haindir cezası ağır olacak" dedi.

WAGNER’İN LİDERİNDEN PUTİN’E YANIT

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigozhin’den Putin’e yanıt geldi. Putin’in ‘vatana ihanet’ meselesinde derinden yanıldığını belirten Prigozhin, “Bizler vatanımızın vatanseverleriyiz. Biz, Wagner PMC'nin tüm savaşçıları, savaştık ve savaşmaya devam edeceğiz. Ve kimse başkanın, FSB'nin veya başka birinin emriyle teslim olmayı düşünmüyor. Çünkü ülkenin artık yolsuzluk, yalan ve bürokrasi altında yaşamasını istemiyoruz” dedi.

Darbe girişimi başlatan Wagner başkent Moskova’ya doğru ilerlerken, Rus güçleri ise paralı asker grubuna karşı ‘anti terör’ operasyonu başlatarak darbe girişimini bastırmaya çalışıyor. Rus askerler Moskova ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.