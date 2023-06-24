Ukrayna cephesinden Rusya açıklaması: Rusya için her şey yeni başlıyor

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi.

Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti. Wagner'in birçok merkezine baskın düzenlenirken, Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

UKRAYNA’DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak Cumartesi günü yaptığı açıklamada “Rusya için her şey yeni başlıyor” dedi. Podolyak açıklamasında “Bölünme çok açık. Her şey yoluna girmiş gibi davranmak işe yaramayacaktır” dedi.

KREMLİN: PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi.

Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu.

Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti.