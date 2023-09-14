Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'da yaptığı üstsüz paylaşımla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 1

Mauro Icardi'nin, Galatasaray'a imza attığı ilk zamanlarda eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yla olan ilişkisi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 2

Wanda Nara'yla bir küs bir barışık olan Mauro Icardi özel hayatındaki ilişkisini düzene soktuktan sonra gollerini de sıralamaya başlamış ve Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti.

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 3

Sarı-kırmızılı taraftarlar Wanda Nara'ya da ''yenge'' şeklinde hitap ederek sevgilerini gösterirken, sosyal medyada da Wanda Nara'yı takibe almışlardı

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 4

Hem Icardi'yle hem de bireysel olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Wanda Nara bu kez üstsüz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 5

Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara'nın bu fotoğrafına; ''Wanda yengem o story ne öyle'', ''Icardi abime ayıp olur bakmayın'' gibi yorumlar yaptı.

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 6

İşte Wanda Nara'nın paylaştığı o fotoğraf:

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 7

Öte yandan Wanda Nara sosyal medya hesabından cesur pozlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları...

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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 8
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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 9
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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 10
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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 11
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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 12
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Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak 13
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