Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi. Icardi bu poza çok kızacak

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'da yaptığı üstsüz paylaşımla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.
Mauro Icardi'nin, Galatasaray'a imza attığı ilk zamanlarda eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yla olan ilişkisi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Wanda Nara'yla bir küs bir barışık olan Mauro Icardi özel hayatındaki ilişkisini düzene soktuktan sonra gollerini de sıralamaya başlamış ve Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Wanda Nara'ya da ''yenge'' şeklinde hitap ederek sevgilerini gösterirken, sosyal medyada da Wanda Nara'yı takibe almışlardı
Hem Icardi'yle hem de bireysel olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Wanda Nara bu kez üstsüz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara'nın bu fotoğrafına; ''Wanda yengem o story ne öyle'', ''Icardi abime ayıp olur bakmayın'' gibi yorumlar yaptı.
İşte Wanda Nara'nın paylaştığı o fotoğraf:
Öte yandan Wanda Nara sosyal medya hesabından cesur pozlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları...