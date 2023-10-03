Wanda Nara Ayasofya'yı mesken tuttu. Gelen her akrabasının başını örtüp ilk oraya götürüyor

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kız kardeşi Zaira Nara'yı Ayasofya'ya götürdü. Ünlü isim, kardeşiyle verdiği başörtülü pozları takipçileriyle paylaştı

Wanda Nara Ayasofya'yı mesken tuttu. Gelen her akrabasının başını örtüp ilk oraya götürüyor

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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"KIZ KARDEŞİM TÜRKİYE'DE"

Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de" mesajıyla paylaştı.

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Wanda Nara'nın gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve "Aslan yengem", "Çok güzelsiniz ikiniz de", "Yengem Türkiye'yi tanıtıyor" gibi yorumlar geldi.

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Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda da Arjantin’den gelen annesini İstanbul turuna çıkarmış ve yine Ayasofya'yı gezdirmişti.

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