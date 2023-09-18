Wanda Nara başını örttü takipçileri panik oldu. Son paylaşımını çırılçıplak yapmıştı

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eşi Wanda Nara, son paylaşımıyla sosyal medyaya yine gündem oldu. Başını örten Nara'nın, takipçileri şaşkınlık içinde.

Wanda Nara başını örttü takipçileri panik oldu. Son paylaşımını çırılçıplak yapmıştı

Editör: Osmancan EROK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara da en az futbolcu kadar ünlü.

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Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara, erotik pozlarıyla dikkat çekiyor. Wanda Nara hafta sonu ailesiyle birlikte İstanbul turu yaptı.

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AİLESİNE İSTANBUL'U GEZDİRDİ

Arjantin'den gelen ailesi ile birlikte İstanbul turu yapan Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Nara'nın Ayasofya Camii önünde başını örterek verdiği poz sosyal medyada büyük ses getirdi.

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