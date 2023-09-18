Wanda Nara başını örttü takipçileri panik oldu. Son paylaşımını çırılçıplak yapmıştı

Editör: Osmancan EROK
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara da en az futbolcu kadar ünlü.
Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara, erotik pozlarıyla dikkat çekiyor. Wanda Nara hafta sonu ailesiyle birlikte İstanbul turu yaptı.
AİLESİNE İSTANBUL'U GEZDİRDİ
Arjantin'den gelen ailesi ile birlikte İstanbul turu yapan Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Nara'nın Ayasofya Camii önünde başını örterek verdiği poz sosyal medyada büyük ses getirdi.
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