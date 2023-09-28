Wanda Nara'nın canlı yayınına yanlışlıkla Mahmut girdi. İngilizce konuşması olay oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, TikTok canlı yayınında yanlışlıkla Mahmut isimli bir erkeği yayına aldı. Yayına kullanıcının İngilizce cümleleri damga vurdu.

YANLIŞ KULLANICIYI YAYINA ALDI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. Instagram ve TikTok'ta aktif olan Nara son olarak açtığı canlı yayınına yanlışlıkla Mahmut isimli bir TikTok kullanıcısını aldı.

WANDA'NIN TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yayına katılan kullanıcının İngilizcesi, ses tonu ve sözleri kısa sürede gündem olurken Wanda Nara'nın şaşkın yüz ifadesi de izleyenler tarafından dikkat çekti.