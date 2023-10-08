Wanda Nara'nın Icardi'ye şort uyarısı olay oldu. ''Yenge işini biliyor'' yorumları yapıldı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hem maçlardaki başarısıyla hem de eşinin paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Wanda Nara'dan eşi Icardi’ye son olarak şort uyarısı geldi ve o sözlerle sosyal medya yıkıldı…

Wanda Nara'nın Icardi'ye şort uyarısı olay oldu. ''Yenge işini biliyor'' yorumları yapıldı

Editör: Osmancan EROK

Deplasmanda aldığı Manchester United galibiyeti sonrası lige dönen Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Icardi yine şovunu yaptı. Maçın ardından sosyal medya paylaşımıyla da taraftarın gönlünü fetheden Icardi'nin eşi Wanda Nara ise bu sefer yorumuyla olay oldu.

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Eşinin paylaşımına yorum yapan Wanda Nara, Icardi'nin şortuna takıldı.

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Wanda Nara, bu fotoğrafın altına "Üç beden büyük şort sipariş edebilir misin?" yorumunda bulununca sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara'nın uyarısını Icardi ciddiye almış olacak ki Antalya maçından sonraki pozlarda şortunun daha bol olması gözden kaçmadı.

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Icardi'nin paylaşımlarına "Yenge işini biliyor" yorumları yapıldı.

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