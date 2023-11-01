Weghorst - Galatasaray flörtü gerçek çıktı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manchester'da tutunamayan ve Hoffenheim'a kiralanan Weghorst hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Weghorst - Galatasaray flörtü gerçek çıktı

Fanatik'in haberine göre Weghorst'un, Hoffenheim öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği doğrulandı.

Weghorst'un Türkiye pazarında temsilciliğini yapan Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı açıklamada iki devin de yıldız oyuncuyu istediğini, hatta Sarı-Kırmızılı kulüple resmi görüşme yaptıklarını açıkladı.

Net ifadeler kullanan Halis, "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi" diye konuştu.

Ardından Hoffenheim'ın devreye girdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Alman takımları çok bastırdı ve Hoffeniem'a kiralık gitti. İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı" dedi.



Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gazze saldırı altındayken Dubai'deki görkemli Cadılar Bayramı etkinlikleri tepki topladı. Gündem
Gazze saldırı altındayken Dubai'deki görkemli Cadılar Bayramı etkinlikleri tepki topladı.
İsrail zırhlılarının Kassam Tugayları tarafından yok edildiği görüntüler Gündem
İsrail zırhlılarının Kassam Tugayları tarafından yok edildiği görüntüler
HDP eski İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı Gündem
HDP eski İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
İspanya Kral Kupası'nda görülmemiş skor: 12-0 Spor
İspanya Kral Kupası'nda görülmemiş skor: 12-0
Kastamonu’da silah kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı Gündem
Kastamonu’da silah kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan görüntülendi Gündem
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan görüntülendi