West Ham Manchester United'ı fena çarptı

Manchester United'ın kabus sezonu devam ediyor. Bu akşam da West Ham United karşısında umduklarını bulamadılar.

Erik ten Hag'ın öğrencileri; Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda West Ham'a 2-0'lık skorla mağlup oldular.

Manchester United; Bournemouth'a 3-0 mağlup olduktan sonra Liverpool ile golsüz berabere kalmıştı.

Son olarak bu akşam West Ham'a 2-0 kaybeden Manchester United 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

West Ham United'ın gollerini Jarrod Bowen ve Muhammed Kudus attı.

West Ham puanını 30'a çıkarırken, Manchester United 28 puanda kaldı.