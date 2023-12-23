West Ham Manchester United'ı fena çarptı

Kaynak: AA
West Ham Manchester United'ı fena çarptı
Manchester United, West Ham deplasmanından puansız ayrıldı.

Manchester United'ın kabus sezonu devam ediyor. Bu akşam da West Ham United karşısında umduklarını bulamadılar.

Erik ten Hag'ın öğrencileri; Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda West Ham'a 2-0'lık skorla mağlup oldular.

Manchester United; Bournemouth'a 3-0 mağlup olduktan sonra Liverpool ile golsüz berabere kalmıştı.

Son olarak bu akşam West Ham'a 2-0 kaybeden Manchester United 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

West Ham United'ın gollerini Jarrod Bowen ve Muhammed Kudus attı.

West Ham puanını 30'a çıkarırken, Manchester United 28 puanda kaldı.

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