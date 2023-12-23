Sakaryaspor Kocaelispor derbisinde gol yağmuru

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Sakaryaspor Kocaelispor derbisinde gol yağmuru
Evinde Kocaelispor ile karşılaşan Sakaryaspor rakibini 3-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Tuncay Şanlı’lı Sakaryaspor, Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u ile karşı karşıya geldi.

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Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Marmara derbisinde ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etti.

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Sakaryaspor’a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Yonathan Del Valle, 68. dakikada Ali Ülgen ve 81. dakikada Dani Ndlovu attı. Kocaelispor’un tek golü ise Cem Ekinci’den geldi.

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Bu galibiyet ile birlikte Sakaryaspor puanını 32’ye çıkarırken Kocaelispor 33 puanda kaldı.

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