Sakaryaspor Kocaelispor derbisinde gol yağmuru

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Tuncay Şanlı’lı Sakaryaspor, Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Marmara derbisinde ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etti.
Sakaryaspor’a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Yonathan Del Valle, 68. dakikada Ali Ülgen ve 81. dakikada Dani Ndlovu attı. Kocaelispor’un tek golü ise Cem Ekinci’den geldi.
Bu galibiyet ile birlikte Sakaryaspor puanını 32’ye çıkarırken Kocaelispor 33 puanda kaldı.
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