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Donovan'dan Westbrook'a çağrı: Chicago Bulls'a gel

Bulls koçu Donovan, Westbrook'u takımında görmek istiyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:30
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Westbrook'a Bulls çağrısı

Donovan'dan Westbrook'a çağrı: Chicago Bulls'a gel
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Chicago Bulls koçu Billy Donovan'ın, yakında serbest kalması beklenen Russell Westbrook'a Bulls'a katılması için mesaj yolladığı iddia edildi.

"CHİCAGO'YA GELMELİSİN"
Bulls'un, son takas gününde Los Angeles Lakers tarafından Utah Jazz'e gönderilen ve bu süreçten beri yeni takımında hiç forma giymemiş olan Russ'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.

Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre Donovan, eski oyuncusuna Chicago'nun kendisi için uygun yer olduğuna dair bir mesaj iletti:

"Kapsamlı bir şekilde konuştular mı bilmiyorum, ama bana Donovan'ın Russ'a 'Chicago'ya gelmelisin' şeklinde bir mesaj ilettiği söylendi."

Donovan, Westbrook'un eski takımı Oklahoma City Thunder'da dört yıl eski yıldız oyuncunun koçluğunu yapmıştı.

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