WhatsApp güvenlik önlemlerini artırıyor: IP adresi gizlenecek

WhatsApp üzerinden yapılan aramalar ve mesajlaşmalar artık kullanıcıların güvenliği sağlanarak yapılacak.

Söz konusu güvenlik önlemlerin alınmasındaki amaç, cihazların IP adresleri birbirlerine gözükmesi olarak tanımlandı.

WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunacak.

WHATSAPP'IN GİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL AÇILACAK

Android ve iOS için WhatsApp’ın en son sürümü artık IP adresini gizlemeyi destekliyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre, yeni gizlilik ayarı kullanıcıyı doğrudan aradığı kişiye bağlamak yerine tüm aramaları WhatsApp sunucuları üzerinden aktararak konumunu gizliyor.

Kullanıcıların WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:

Ayarlar’a dokunun.

Gizlilik’e gelin.

Gelişmiş’i seçin.

Aramalarda IP adesini koru seçeneğine dokunun.