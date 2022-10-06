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Telefonda SIM kartsız WhatsApp kullanma dönemi

WhatsApp yıllardır SIM kartı tanımlanmadan cihazda uygulamanın kullanımına izin vermiyordu. Tapılan yeni güncelleme kapsamında artık

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:33
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WhatsApp SIM kartı olmadan kullanılabilir mi

Telefonda SIM kartsız WhatsApp kullanma dönemi
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Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp son dönemlerde çeşitli uygulamalar sebebiyle kullanıcı kaybetti.

Son olarak gizlilik, mesaj düzenleme ve mesajları tarihe göre arama gibi güncellemelerle kullanıcılarını sevindiren WhatsApp'ın Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özelliğini duyurdu.

WHATSAPP TABLETLERDE KULLANILAMIYORDU: SIM KARTSIZ KULLANILACAK

Wabetainfo'nun haberine göre, WhatsApp'ta sim kartsız kullanım olanağı sağlanacağı duyuruldu Arkadaş modu kapsamında kullanılacak yeni özelliğin, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmayı sağlayacağı belirtildi.

NE YAPILMALI?

WhatsApp'ı tablette kullanmak için WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu tarama yapmak gerekmektedir.

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