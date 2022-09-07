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WhatsApp gruplarında devrim gibi özellik

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta, grup yöneticilerinin yetkileri artırıldı. Yöneticiler artık grupta bulunan mesajların son 48 saatindeki tüm mesajları konuşma sayfasından silebilecek.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:35
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WhatsApp'ta grup yöneticileri 48 saat önce atılmış olan tüm mesajları silebilecek

WhatsApp gruplarında devrim gibi özellik
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Bugün kullanıcılara sunulan bir özellikle birlikte artık WhatsApp’ta istenmeyen tüm mesajlara grup yöneticisi müdahale edebilecek. 48 saatten uzun bir süre içerisinde atılan tüm mesajlar, grup yöneticileri tarafından silinebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan WhatsApp uygulamasının yönetimi şu ifadeleri kullandı:

Tüm Grup Yöneticilerine Sesleniyoruz! Artık anlamlı konuşmaları sürdürmenize yardımcı olmak için gruplarınızdan istenmeyen mesajları silmek için 2 günden biraz fazla süreniz olacak.

SİLİNEN MESAJLAR DA GERİ GETİRİLEBİLECEK

Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen WhatsApp uygulaması aynı zamanda WhatsApp’ta bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton görecek.

Ancak WhatsApp yönetimi bu uygulama için sadece birkaç saniyeliğine imkân tanıyacak. Üstelik mesaj silmenin tüm kullanıcılara ne zaman yansıtılacağı tam olarak bilinmiyor.

GRUP SOHBETLERİNDE PROFİL FOTOĞRAFI GÖZÜKECEK

WhatsApp uygulamasından son sızan bilgilerde gruplardaki karmaşayı azaltacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Gruplardaki mesajların yanında mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafı da bulunacağı aktarıldı. 

Bu özeliğin şu anda iMessage ve Telegrm'da bulunduğu, grup katılımcılarının profil fotoğraflarını göstererek hem karışıklığı engellediği hem de daha kişisel bir deneyim fırsatı tanıdığı ifade edildi.

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