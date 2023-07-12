WhatsApp'a anonim kullanıcı özelliği geliyor. Numaranızı gizleyebileceksiniz

WhatsApp, topluluklar ve gruplar üzerinde yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar numaralarını gizleyebilecek. Gizlenen numaralar gruplardaki diğer katılımcılar tarafından görülemeyecek, yalnızca grubun yöneticileri görebilecek.

WhatsApp'a anonim kullanıcı özelliği geliyor. Numaranızı gizleyebileceksiniz

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

WhatsApp, artık kullanıcıların topluluklarda, duyuru gruplarında telefon numaralarını gizleyebilmelerine olanak sağlanacağını duyurdu.

“Kişilerin telefon numaraları yalnızca topluluk yöneticileri tarafından görüntülenebilecek” denilerek özellik kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Gruba dahil olan diğer katılımcılar WhatsApp grubu içerisinde telefon numaranızı göremeyeceği açıklandı.

ANONİM KONUŞMALAR YAPILACAK

Gizlilik açısından kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan bu özelliğin ilk etapta grup konuşmaları içerisinde kullanılabileceği ifade edildi.

Ayrıca telefon numarası gizli olan bir grup üyesiyle özel olarak iletişim kurabilmek için numarasını gizleyen kullanıcıya istek gönderme seçeneği bulunacağı belirtildi.

Özellik şimdilik beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor olsa da yakın zamanda herkes için erişilebilir olması bekleniyor.

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