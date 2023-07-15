WhatsApp’tan sohbetleri renklendirecek özellik. Herkes çok sevecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hareketli avatar özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp’tan sohbetleri renklendirecek özellik. Herkes çok sevecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp’ın pek çok kullanıcı tarafından istenen Hareketli Avatar özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp‘ın Android kullanıcıları için yayımlanan 2.23.15.6 sürüm numaralı beta güncellemesinde fark edilen bu özelliğin, şu anda test aşamasında olduğu bildirildi.

Avatarları daha canlı hale getirerek iletişime renk katacak Hareketli Avatarlar, aynı zamanda sohbetleri de zenginleşterecek.

WhatsApp ile ilgili içerikler yayımlayan WABetaInfo’nun yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere özellik, mevcut avatarları hareketli hale getiriyor.

WhatsApp’ın Hareketli Avatar özelliğini içerecek kararlı sürümü herkese ne zaman sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor.

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