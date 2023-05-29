WhatsApp'a ekran paylaşma özelliği geliyor. Ne işe yarayacak?

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Google Play Beta Programı’yla bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, uygulama sürümünü test kullanıcıları için 2.23.11.19’a yükseltme imkanı sunduğunu açıkladı.

Yeni güncelleme ile birlikte tasarımlarını da değiştiren WhatsApp, Telegram’da bulunan çevrimiçi toplantılarda kullanılan ekran paylaşma özelliğini bünyesine katacağını açıkladı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde, arama çubuğunda bulunan yeni simgeye dokunulduğunda ekran paylaşılabilinecek. Bu özelliğin Android‘in eski sürümlerinde ve grup aramalarında devre dışı bırakılabileceğini ifade ediliyor.

İŞTE EKRAN PAYLAŞMANIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Görüntülü arama sırasında ekran içeriği sürekli olarak iletilmesine rağmen, işlem istendiği zaman durdurulabilinecek. Tüm bunların yanında bu özellik yalnızca ekranın içeriğinin paylaşılmasına izin verilmesi durumunda etkinleştirilecek.

Ekran paylaşım özelliğini web, masaüstü ve iOS sürümlerine ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Şirketin haziran ayında yeni özelliğini Android kullanıcılarına sunacağı tahmin ediliyor.