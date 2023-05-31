WhatsApp’a sesli durum özelliği geliyor

WhatsApp’a kullanıcıların uzun zamandır beklendiği ama anlam veremediği sesi durum özelliği yolda.

WhatsApp’a sesli durum özelliği geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp Sesli Durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle kararlı sürüme gelmeye başladı. Yenilik, adından da anlaşıldığı gibi ses kaydı yaparak WhatsApp durum üzerinden paylaşım yapmayı sağlıyor.

Sesler, en fazla 30 saniyeye kadar paylaşılıyor. 30 saniye sınırının ilerleyen zamanlarda daha üst sınıra çekilmesi ise muhtemel.

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Ses kayıtları, durum güncellemesinin sağ alt köşesinde yer alacak. Ek olarak kullanıcılar, paylaşmadan önce ses kaydını dinleyebilecek ve bu şekilde paylaşımları üzerinde kontrol sahibi olacak. Özellik ses kaydını istenirse herkese istenirse sadece bazı kişilere gönderecek.

SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ

WhatsApp Sesli Durum güncellemeleri, normal paylaşımlarda da olduğu gibi 24 saat geçtikten sonra kendi kendine silinecek.

Özellik aslında Mart ayında paylaşılmıştı. Ancak beta sürümü ile kullanıcılara sunulan yeni özellik ilk etapta bölgesel kullanıcılarda test edildi.

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