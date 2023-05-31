WhatsApp’ı çökerten mesaj ortaya çıktı. Aman dikkat

WhatsApp uygulamasını çökerten mesaj açığa çıktı. Bir Twitter kullanıcı keşfetti.

WhatsApp’ı çökerten mesaj ortaya çıktı. Aman dikkat

Geçtiğimiz senelerde çokca yaşanan WhatsApp çöktürme işlemi yine ortaya çıktı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp üzerinden birine yolladığınız bir mesaj karşı tarafın telefonunun çökmesine sebep oluyordu.

Twitter’da bir kullanıcı tarafından WhatsApp’taki güvenlik açığı keşfedildi.

WhatsApp üzerinden bir kullanıcıya veya gruba atacağınız mesaj o sohbeti kilitliyor. Mesaj atıldıktan sonra mobil uygulama üzerinden mesajın iletildiği herkes o sohbete giremiyor. Sohbete tıklayan kullanıcılarsa hata bildirimi ile karşılaşıyor.

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WHATSAPP DİREK ÇÖKÜYOR

Bu mesajı bir grup veya kişisel sohbete atabiliyorsunuz. Mesajın iletildiği herkes iletinin geldiği sohbeti açtığı anda WhatsApp uygulaması çöküyor. Bu mesaj kullanmanızı her ne kadar tavsiye etmesekte “wa.me/settings” mesajı. Bunu yolladığınız sohbetteki herkesin uygulaması çökecektir.

Çözüm içinse ise şunlar yapılabilir:

WhatsApp Web‘e giriş yapın. Mesajın atıldığı sohbete giriş yapın. Hata WhatsApp Web üzerinde çalışmadığı için sohbet açılacaktır ve uygulama çökmeyecektir. “wa.me/settings” mesajını sohbet içerisinde bulun.

Mesajı “Herkesten Sil” şeklinde kaldırın. Artık sorunsuz şekilde uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz.

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