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WhatsApp’ta mesaj aramayı sevmeyen kullanıcılar için yeni özellik

WhatsApp kaybolan mesajlar için kullanılacak ‘Tutulan Mesajlar’ özelliğini deniyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:00
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WhatsApp’a tutulan mesajlar özelliği geliyor

WhatsApp’ta mesaj aramayı sevmeyen kullanıcılar için yeni özellik
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WABetaInfo, blog hesabından paylaştığı bir yazıyla WhatsApp’ın yeni Tutulan Mesajlar özelliği üzerinde çalıştığını paylaştı.

Tutulan Mesajlar, platformun Yıldızlı Mesajlar özelliğine benzer bir işlev görecek fakat tam olarak aynı değil.

WHATSAPP’TA TUTULAN MESAJLAR, HER İKİ TARAFTAN DA GÖRÜLECEK

WhatsApp, bir süre önce 24 saat içinde kaybolan durum güncellemelerini kullanıcılarına sundu. Ardından da sohbet içi kaybolan anlık fotoğraflar özelliğini getirdi. Platform şimdi de tek seferlik açılabilecek mesajlar üzerinde çalışıyor. WhatsApp buna karşı tezat gelebilecek Tutulan Mesajlar özelliği üzerinde de çalışıyor.

Tutulan Mesajlar, adından da belli olduğu gibi iletinin her iki taraftan da sabitlenmesini sağlayacak. Sohbet içi kaybolan mesajlar için geçerli olacak yenilik, sabitlenmesi halinde her iki taraftan da görülecek. Bu fonksiyon, kaybolan mesajlarla önemli bir ileti gelmesi durumunda kullanıcıların işine yarayacak.

KOLAYCA AYIRT EDİLECEK

Tutulan Mesaj, iletinin sağ alt köşesinde küçük bir simge sayesinde diğerlerinden kolayca ayırt edilecek. Yenilik şu anda test aşamasında bulunuyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil. Kaybolan mesajla özelliğinden daha sonra gelmesi bekleniyor.

WhatsApp, ek olarak sohbet geçmişini taşımak için yeni bir sohbet aktarma özelliği üzerinde de çalışıyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, sohbet geçmişlerini kolayca yeni bir cihaza taşıyacak ve Google Drive üzerinde sohbetlerini yedeklemelerine gerek kalmayacak. Android cihazlar için geliştirilen bu uygulama şu anda test aşamasında bulunuyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

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