İran'daki olayların ardından WhatsApp o özelliği devreye sokuyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, proxy sunucusu özelliğini aktif edeceklerini duyurdu.

WhatsApp, internet sansürü uygulanan ülkeler için harekete geçti. WhatsApp uygulamasında gizlilik konusuna önem verdiklerini belirten Meta, proxy sunucusu kullanımına imkan tanıyacaklarını duyurdu.

GİZLİLİĞİ ARTIRACAK

Konu hakkında blog yazısı yayınlayan Meta, İran gibi ülkelerdeki internet sansürüne karşı proxy ile bağlanma özelliğini aktif edeceklerini müjdeledi. Tıpkı VPN hizmeti gibi çalışan proxy sunucuları, mesajlar başta olmak üzere hassas bilgilerin gizliliğini artıracak.

İnsanların özgürge iletişim kurmasına yardımcı olmak isteyen gönüllü kuruluşlar tarafından proxy sunucu hizmeti sunulacak. Gizliliğin artacağının altını çizen şirket, proxy sunucusu aracılığıyla gönderilen mesajların da uçtan uca şifreli olarak saklanacağını belirtti.

AİLELER İÇİN REHBER HAZIRLADI

WhatsApp ayrıca, arkadaşları ve aileleri için kendi proxy sunucularını oluşturmakla ilgilenen kullanıcılar için bir rehber hazırladı. Kullanıcılar, WhatsApp içindeki Depolama ve Tarih ayarlarına giderek yeni seçeneği bulabilecek.

Proxy sunucusu desteğinin yakında iPhone ve Android kullanıcıları için kullanıma sunulacağı belirtildi. Yeni özelliğin WhatsApp Web ve masaüstünde çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp tarafından yapılan konuya ilişkin açıklama şu şekilde:

“WhatsApp'ı kullanan herkesin yeni yılı kutlu olsun! 2023'ün başını özel mesajlarla veya aramalarla kutlamış olsak da birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkındayız.

Bu kişilere yardımcı olmak amacıyla, bugün dünyanın her yerindeki WhatsApp kullanıcıları için proxy desteği sunmaya başlıyoruz. Böylece, bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için gücü onların eline veriyoruz.

Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez.”

Proxy ve çevrimiçi veri toplama şirketi Oxylabs'tan Juras Jursenas, şunları söyledi:

"İran'da olduğu gibi, internet erişiminde hükümet kısıtlamaları olan kişiler için, bir proxy sunucusunun kullanılması, insanların Whatsapp ile bağlantılarını sürdürmelerine izin verebilir. İnternet erişimleri bazı kötü niyetli aktörler tarafından engellenmiş olsa bile dünyanın dört bir yanındaki insanların bağlantıda kalmasına izin verecek."

Proxy yani vekil sunucu, kullanıcılar ve internet hizmetleriyle eylemleri arasında bir aracı ve kullanıcıların kısıtlama ve sansürden kaçınması için kullanılıyor.