Telegram'dan WhatsApp'ı kıskandıracak güncellemeler

Telegram uygulamaya gizlilik anlamında yeni bir çok özellik yükledi. Örneğin uygulamaya gelen “Gizli Medya” özelliğiyle gönderilen fotoğraf ve videolar alıcı taraf indirene kadar simli bir katmanla gizlenecek.

GİZLİ MESAJ GÖNDERME

Gizli ve herkesin görmemesi gereken bir mesaj yollandığı zaman mesajlar herkes tarafından görüntülenemeyecek. Yeni Gizli Medya özelliğini kullanmak için fotoğraf gönderirken sağ üst köşede yer alan üç nokta ve daha sonra da Spoiler ile Gizle seçeneğine tıklanılması gerekecek.

ÇİFT PROFİL FOTOĞRAFI

Telegram, yalnızca belirli kişilerin belirli profil fotoğrafını görmesi için de yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde Telegram kullanıcıları, bir genel herkesin görebileceği bir de sadece belirli kişilerin görebileceği iki tane profil fotoğrafı ayarlayabilecek.

GRUP GİZLİLİĞİ

Gruplar için de bir gizlilik özelliği ekleyen Telegram 100’den fazla üyesi olan grup yöneticileri, Üyeleri Gizle özelliğini etkinleştirerek kimlerin grupta olduğunu gizleyecek. Bu sayede üyelerin mesaj göndermesi dışında kimse grupta kimin olduğunu bilmeyecek.

SIFIR DEPOLAMA KULLANIMI

Telegram araçlar, medya ve depolama alanında da birçok yeni özellik sunduğunu duyurdu. Platformun Sıfır Depolama Kullanımı özelliği sayesinde kullanıcılar; medya ve depolama belgeleri, telefonun deposundan kaldırılarak sonra tekrardan indirilebilecek. Ayrıca yeni depolama grafiği sayesinde nelerin ne kadar yer kapladığı da görülecek.

Mesaj dışında fotoğraf ve video göndermeye de Çizim ve Metin Araçları eklendi. Yeni özellikler sayesinde Telegram kullanıcıları; görüntülerdeki metin üzerine hareketli ifadeler ekleyebilecek ve metin eklerken boyut, yazı tipi ve arka plan değiştirebilecek.

ETKİLEŞİMLİ EMOJİ

Telegram, sohbetleri daha eğlenceli hale getirmek için Etkileşimli Emojiler de sundu. Bir kullanıcı belirli emojileri yolladıktan sonra ekranda ona benzer olanların hareketli bir şekilde belirecek.