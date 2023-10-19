WhatsApp'la ilgili bomba özellik. Kendiliğinden gitse de gönderilebilecek

WhatsApp, artık bir kez dinlendikten sonra silinen sesli mesajlar gönderilebilecek.

WhatsApp'la ilgili bomba özellik. Kendiliğinden gitse de gönderilebilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni özellikler geliyor.

Kendi kendine yok alan sesli mesaj gönderimi hali hazırda kullanılabilen medyalara yönelik bir kez görüntüleme özelliğiyle aynı şekilde çalışacak.

Bakıldıktan sonra kendi kendine kaybolan fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak nasıl mümkün olmazken, sesli mesajlar da telefona indirilemeyecek veya kaydedilemeyecek.

Kendiliğinden silinen sesli mesajların yanında “1” ibaresi belirecek.

Yeni özellik sayesinde sesli mesajların izinsiz kullanımı veya daha sonra dinlenmesi de mümkün olmayacak.

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