WhatsApp’tan bomba ‘kilit’ özelliği

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, kilitli sohbetleri gizlemenize olanak sağlayarak gizliliği maksimuma çıkartacak.

Arama çubuğuna gizli kod girilerek kilitli sohbetlere ulaşılacak.

Şu anda WhatsApp'ta kullanılan kilitli sohbetlere bir listeden ulaşılmakta ve böylece o sohbetlere erişilemesede kilitli olduğu görünmekte.

Ancak şirket, yeni bir seçenek geliştiriliyor ve böylece kullanıcıların kilitli sohbetlerini daha iyi gizlemelerine olanak tanıyacak.

Bu yeni seçenek ile artık kilitli sohbetlerinizi gizleyebileceksiniz. Sohbet kilitleme ayarlarından ulaşılan bu yeni seçenek ile kilitli sohbetlerinizi gizleyebilir ve bu sohbetlere arama çubuğundan gizli kodunuzu girerek ulaşabilirsiniz.