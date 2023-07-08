WhatsApp beklenen o özelliği deniyor. Kullanıcılar çok sevinecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Sohbetleri Filtreleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Sohbetler bölümünün üst kısmında “Tüm Mesajlar“, “Okunmayanlar“, “Kişisel” ve “İş” seçenekleri yer alacak.

Bu seçenekler aracılığıyla kullanıcılar sohbetleri filtreleyebilecekler.

Bu özellik, başta çok fazla mesaj alan olmak üzere, pek çok kullanıcının işini kolaylaştıracak.

WhatsApp’ın yeni Mesajları Filtreleme özelliği, Android için yayımlanan Android 2.23.14.17 sürümlü güncellemede fark edildi. Şu anda beta aşamasında, yani test ediliyor.