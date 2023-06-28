WhatsApp’ta tasarım değişikliği. Bakın nasıl olacak

WhatsApp’ın Android sürümünde tema ve tasarım değişikliği olacak.

WhatsApp’ta tasarım değişikliği. Bakın nasıl olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.13.17 sayesinde, WhatsApp'ın karanlık temayı kullanırken üst uygulama çubuğu için de değişiklikler sunmayı planladığı ortaya çıktı.

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En üstteki uygulama çubuğu, WhatsApp'ı açtığımızda genellikle gördüğümüze kıyasla daha koyu.

AMOLED ekrana sahip daha gelişmiş cep telefonları için, gri tonlama ve siyah rengin kullanıldığı daha koyu bir tema, estetik açıdan daha hoş olmanın yanı sıra performans açısından harika sonuçlar da sağlayabilir.

Görünüşe göre WhatsApp, bu değişiklikle birlikte uygulamasını Material Design 3 tarzıyla daha da uyumlu hâle getirmeyi umuyor.

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