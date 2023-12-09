WhatsApp'ten kullanıcılarını memnun edecek özellik! Resmen aktif edildi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıcılarına sundu.

2021 yılında piyasaya sürülen ve bugüne kadar sadece video ve fotoğraflar için mevcut olan "bir kez görüntüle" özelliği, sesli mesajlar için de aktif edildi.

WhatsApp, yayınladığı açıklamada “Mesajlarınıza ilave bir gizlilik katmanı eklemek için, 2021 yılında fotoğraf ve videolar için Bir Kez Görüntüle özelliğini kullanıma sunmuştuk. Bugün, karşıdaki kişi dinledikten sonra kaybolacak bir sesli mesaj gönderebileceğinizi bildirmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

Yeni özellik sayesinde, sesli mesaj yoluyla istediğiniz ifadeleri gönül rahatlığıyla paylaşabileceksiniz.

İŞTE ADIM ADIM TEK SEFERLİK SES ATMA:

Adım 1: Ses kaydı tuşuna basıp yukarı kaydırın.

Adım 2: Sohbet satırının sağındaki, daire içindeki 1 sembolüne dokunun.

Adım 3: Mesajınızı gönderebilirsiniz.