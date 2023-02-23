Windows 11 için yeni sürüm geldi. İşte değişiklikler

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Windows 11 Build 22621.1343 sürümünü ön izleme kanalındaki Windows Insider kullanıcılarına sundu.

YENİLİKLER

Windows Studio Efektleri’ne, NPU cihazlar için görev çubuğundaki hızlı ayarlardan doğrudan erişim sağlandı. Böylelikle kamera efektlerini açma ve düzenleme kolaylaştırıldı. Bu efektler arasında Arka plan bulanıklığı, Göz teması, Otomatik çerçeveleme ve Ses efektleri vardı.

Windows 11 içerisinde bir sorun yaşadığınızda, hata ile ilgili yardım alınması kolaylaştırıldı. Öyle ki Sistem > Sorun Gidericiler ayarlarına Hızlı Yardım Uygulaması > Bağlantı seçeneği eklendi.

Arama kutusu artık daha da özelleştirilebilir. Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu kısmından nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Güncelleme ile şarj önerileri geldi. bilgisayarınızın enerji verimliliğini artırmanıza ve karbon ayak izinizin azaltılması konusunda yardımcı olur. Ayarlar > Sistem > Enerji Önerileri > Güç ve Pil ayarlarına gidin.

Braille cihazları için optimizasyon yapıldı.

Ekran Okuyucusu’nda yeni Braille ekranları ve yeni Braille giriş ve çıkış dilleri için destek eklendi.

Windows güvenilirliği artırıldı.

ÇÖZÜLEN SORUNLAR

Windows 11 kullanıcılarından gelen şikayetler üzerine renk filtreleri ayarını etkileyen bir sorun düzeltildi. Karşıt Renk seçeneğini aktif ettiğinizde, sistem Gri Tonlamalı renk ayarlıyordu.

Tarih bilgisini yanlış gösterme sorunu düzeltildi.

IE modunu etkileyen bir sorun düzeltildi. Durum çubuğundaki yazılar bazen kayboluyordu.

Video oynatma sırasında mavi ekran gelmesine sebep olan bir sorun düzeltildi. Bu, ekranınızda yüksek dinamik aralık (HDR) ayarını aktif ettikten sonra oluyordu.

Dokunmatik klavyeyi ve PIN giriş klavyesini devre dışı bırakan bir sorun düzeltildi.

Görev Görünümü’nü kullandığınızda oluşan bir güvenilirlik sorunu düzeltildi.

Dosya Gezgini’ni etkileyen bir sorunu düzeltildi. Shift + TAB veya Shift+F6 tuşlarını kullandığınızda, fokuslanma özelliği çalışmıyordu.

Kullanıcı arabirimini (UI) etkileyen bir sorun düzeltildi. Bluetooth klavyeden gelen ses açma ve kısma komutları çalışmayabiliyordu.