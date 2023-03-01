IPhone sahiplerini çok sevindirecek yenilik. Windows’ta yeni dönem

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, Windows 11 kullanan iPhone sahiplerini sevindirecek yeni entegrasyonunu duyurdu. Windows 11’de yer alan Telefon Bağlantısı uygulaması aracılığıyla iMessage uygulamasına erişilebilecek.

Bu sayede Windows üzerinden iMessage ile mesaj gönderme ve arama yapmak mümkün olacak.

NASIL KULLANILIR?

iPhone’u Windows 11 kurulmuş bir bilgisayara Bluetooth aracılığıyla eşleştirdikten ve gerekli izinleri verdikten sonra kullanıcılar, Phone Link’te iMessage ve SMS gönderip alabilecek. Ancak özelliğin bir süre boyunca sadece Windows Insider üyelerine sunulacağı belirtildi.