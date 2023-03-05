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  • iPhone 14'lere yeni renk seçeneği geliyor. Kimsede yok. Farklılık isteyenler en çok bu rengi alacak

iPhone 14'lere yeni renk seçeneği geliyor. Kimsede yok. Farklılık isteyenler en çok bu rengi alacak

Apple yeni tanıtım etkinliğinde sarı renki iPhone'unu tanıtacağını duyurdu. Sarı renkli iPhone'un tonu bile belli oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:02
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Sarı renkli iPhone 14 üretilecek

iPhone 14'lere yeni renk seçeneği geliyor. Kimsede yok. Farklılık isteyenler en çok bu rengi alacak
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Apple’ın önümüzdeki hafta için bir tanıtım hazırlığında olduğu belirtiliyor. 
Apple’ın geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihinde iPhone modellerinin yeni yeşil rengini tanıtmıştı.
Bu yıl da Apple' yakın kaynaklar yeni bir renk hazırlandığını belirtti.

Bir Weibo gönderisine göre Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ı sarı renkte sunmayı planlıyor. Henüz bu bilgi doğrulanmamış olsa da sarı rengi ile iPhone 14 modelleri oldukça dikkat çekici olabilir.
Apple en son 2019’da iPhone 11 ve 2018’de iPhone XR için sarı renk seçeneği sunmuştu. Apple’ın iPhone 14 Pro modelleri için yeni bir renk planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil. 

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