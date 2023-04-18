Windows'un vazgeçilmez ana planı olan bu fotoğraf nerede çekildi

Windows XP'nin meşhur masaüstü arka planının nerede çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı, bu fotoğrafın tüm hikayesini anlattı.

Windows'un vazgeçilmez ana planı olan bu fotoğraf nerede çekildi

Yeşil bir tepe, bulutlar ve mavi bir gökyüzünden oluşan Windows XP'nin arka planı olan fotoğraf yıllardır gözümüzün önünde ancak kim tarafından nerede çekildiği bilinmiyor.

XP arka planı 'Bliss' 2001'den 2007'ye kadar Windows XP çalıştıran bilgisayarlar için varsayılan arka planı olarak biliniyor.

Birçok kişi görüntünün gerçek olmadığına inansa da fotoğrafın çekildiği yer aslında San Francisco, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Sonoma County'de yer alıyor.

Fotoğrafı çeken kişi tarih olarak 1996'ya işaret etti.

Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde kişi tarafından görüntülendiğine inanılan fotoğraf, 1996 yılının Ocak ayında kız arkadaşıyla buluşmak üzere aracıyla yola çıkan fotoğrafçı Charles O'Rear tarafından çekildi. O'Rear fotoğrafın hiç düzenlenmediğini ve olduğu haliyle Microsoft'a satıldığını ifade etti.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ NE?

O'Rear fotoğrafın öyküsünü şöyle anlatıyor:

San Francisco'nun kuzeyinde, yağmur yağdıktan sonra çimenlerin yeşerdiği bir dönem vardır. Her cuma öğleden sonra San Francisco yakınlarındaki kız arkadaşımı ziyarete giderdim. Ocak ayının güzel bir günüydü. O gün tepenin daha sonra Microsoft tarafından satın alınan dört fotoğrafını çektim. Görüntüyü renkli Fuji Film; bir tripod ile bir Mamiya RZ67 kamerayla çektim. Daha parlak renklere sahip bir film kullandım, o zamanki Fuji Filmi ve RZ67'nin lensleri olağanüstüydü.
Tepenin bugün resmedilen hali böyle görünüyor. Arka tarafta bazı ağaçların büyüdüğü görülüyor.

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