Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Yapay zeka destekli Microsoft Designer artık Edge üzerinden erişilebilir olacak.

Microsoft, yapay zeka destekli sosyal medya içerik platformu Microsoft Designer’ı kullanıcılara açtığını ve Edge tarayıcısına entegre ettiğini aktardı.

Designer ile sosyal medya gönderileri, tebrik kartları, promosyon ve reklam görselleri hazırlamak mümkün olacak.

Bu özellik, kullanıcıların Facebook, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilecekleri görseller oluşturmasına olanak tanıyor.

Microsoft’un açıklamasına göre Designer özelliği sayesinde Edge, yapay zeka destekli bir grafik tasarım uygulamasına sahip ilk ve tek tarayıcı olacak. Kullanıcılar bulundukları sayfadan ayrılmadan, istedikleri şablonları kullanarak yapay zeka destekli tasarımlar oluşturabilecek.

Özelliğin henüz çıkış tarihi paylaşılmadı.