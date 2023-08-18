X'e kimlik doğrulama özelliği geliyor: Artık mavi tik almak o kadar kolay olmayacak

Twitter (X), yakında pek çok hesabın artık ‘gerçek kullanıcı’ olmasını sağlayacak bir özelliğe ev sahipliği yapacak. Platform, artık bazı hesapların kimlik doğrulamasını isteyecek.

WebTekno.com'da yer alan bilgilere göre; Yeni özellik, X’te uygulamalara gelecek özellikleri önceden paylaşmasıyla isim yapan “@nima_owji” tarafından paylaşıldı. Kimlik doğrulama penceresinden ilk ekran görüntüsü de geldi.

X’e gelecek kimlik doğrulaması, fiziksel kimlikler ve bu kimlik ile kişinin doğrulanması için çekilecek fotoğraflar ile gerçekleştirilecek. Kullanıcılar, doğrulama sürecinde X’e kimlik bilgileri, biyometrik verileri ve kişisel bilgilerini vermeyi kabul edecek. X, kimlik doğrulama hizmetini “Au10tix”ten edinecek.