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Xiaomi 13 Ultra’nın tanıtım tarihi netleşti. İşte özellikler listesi

Xiaomi'nin yeni cihazı Xiaomi 13 Ultra’nın tanıtım tarihi hakkında yeni bir bilgi netleşti. Cihazla ilgili özellikler belli oldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:19
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Xiaomi 13 Ultra ne zaman tanıtılacak

Xiaomi 13 Ultra’nın tanıtım tarihi netleşti. İşte özellikler listesi
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Xiaomi 13 Ultra, 2304FPN6DC model numarasıyla TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Cihazın çıkış tarihiyle ilgili bazı sorular yanıt buldu.

Son raporlara göre cihaz nisan ayında Çin’de bir Xiaomi etkinliği sonucunda vitrine çıkacak. Ayrıca telefonun globale gelişi ise tahmini olarak mayıs ayında olacağı aktarıldı.

İŞTE XİAOMİ 13 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Xiaomi 13 Ultra, QHD+ ve 120 Hz 6,73 inç E6 AMOLED kavisli kenarlı ekrana sahip olacak. Xiaomi 13 ve 13 Pro gibi, Ultra modelinin de Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip olması bekleniyor. En yüksek varyantıysa 16 GB RAM ve 256 GB depolama şeklinde olacak.

Akıllı telefonun 32 megapiksel ön kameraya sahip olması muhtemel. Arkada 50 megapiksel Sony IMX989 1 inç ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve periskop yakınlaştırma sensörlerinin yer aldığı ve Leica imzalı dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun selefi Xiaomi 12S Ultra’nın özellikleri şöyle;

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0
RAM: 8GB/ 12 GB
Depolama: 256 GB/ 512 GB
Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)
Video kaydı: 4K 60 fps / 8K
Batarya: 4.860 mAh
Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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