Xiaomi Mi 10 kullanıcıları dikkat. Çok yakında geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Xiaomi, Mi 10 serisi için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesinin neredeyse hazır olduğunu duyurdu. Yapı testleri önümüzdeki hafta başlıyor. Şirket güncellemeyi geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.

GÜNCELLEME NEREDEYSE HAZIR

Bugün yapılan açıklamada Xiaomi’nin cep telefonu yazılım departmanı direktörü Zhang Guoquan, Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin neredeyse hazır olduğunu ve önümüzdeki haftadan itibaren yapı testlerinin başlayacağını duyurdu. Bu nedenle, şirket güncellemeyi çok yakında paylaşacak.

Mi 10 serisi için MIUI 14, üçüncü büyük MIUI güncellemesi olacak. Bu bağlamda Android 10 işletim sistemi ile tanıtılan Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra, Android 13 sürümüne geçiş yapacak. En son MUI güncellemesinin Mi 10 Lite için Android sürümünü yükseltip yükseltmeyeceği ise henüz bilinmiyor.