2023 yılında hangi Xiaomi cihazların güncelleme desteği kesilecek

Düzenli olarak güncelleme desteği vererek bazı cihazlarından da desteğini kesmesi ile bilinen Xiaomi yeni bir karar aldı ve bazı cihazlarından yine güncelleme desteğini çekti.

Çok uzun bir liste paylaşan teknoloji şirketi Mi'den Redmi'ye, POCO cihazlara kadar birçok akıllı telefonunda artık güncelleme desteği sağlamayacak.

Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

İşte güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi A3 (Android One)

Mi Note 10

Mi CC 9 Pro

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

Redmi K30

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi K30 5G

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2