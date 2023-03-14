Yalan makinesine dönüşen akıllı telefon

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlara entegre edilebilen bir yalan detektörünün patentini aldığını duyurdu.

Yalan söyleyen kişinin kalp atışlarının hızlandığı, daha sık göz kırptığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü aktarıldı. Şu anda kullanılan bu yalan makinelerinin birçoğu da bu verileri analiz ederek çalışıyor.

Yalan makineleri, vücuttaki kan basıncı ve nabız artışı gibi fizyolojik değişimleri ölçerek stres seviyesini ölçebiliyor.

XİAOMİ'NİN PATENTİ GÖZLERE ODAKLANIYOR

Xiaomi'nin akıllı telefonlar için aldığı yeni patent, insanın gözlerine odaklanıyor. Bu teknoloji, kullanıcının yüzünü ve göz bebeklerini izleyen özel bir kamera sayesinde kişinin yalan söyleyip söylemediğini belirleyebilecek.

Kameranın yapay zekası, göz bebeği büyümesinin stresten mi yoksa yalandan mı olduğunu belirleyebilecek.

Ayrıca, Çinli şirketin bu teknolojiyi hangi cihazları için kullanmayı planladığı şimdilik bilinmiyor.